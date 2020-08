Su La Repubblica di oggi si presentano gli impegni delle italiane in Europa soffermandosi sull’Inter (impegnata domani col Getafe) e sulla Juve (venerdì la gara di ritorno degli Ottavi Champions col Lione). “Due squadre in pesante crisi tecnica” la definizione del quotidiano che riporta le ultime parole di Antonio Conte («Ho sposato un progetto triennale con l’Inter e come ho sempre fatto nella mia vita lavorerò duramente affinché sia un progetto vincente») che escludono l’ipotesi dimissioni. Sta proprio a Marotta cercare una mediazione, per ricucire le crepe fra allenatore e club. Se le posizioni dovessero essere inconciliabili, la prima opzione per la panchina dell’Inter sarebbe Massimiliano Allegri. Quanto alla Juventus, sta mettendo in discussione il progetto affidato un anno fa a Sarri: alla prima che non vincerà, e si comincia venerdì con il Lione, rischia seriamente di perdere il posto, nonostante uno scudetto vinto tra mille difficoltà. A Torino avrebbero già individuato il nome del successore: Simone Inzaghi.