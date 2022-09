Repubblica: i fischi spronino la Fiorentina a fare meglio

Repubblica Firenze si concentra sul momento della Fiorentina e sui fischi "tributati" dai tifosi nei confronti dei giocatori viola dopo il pareggio contro il Riga. Italiano ha detto: "Se si sono alzate le aspettative è per merito nostro, abbiamo perso una partita e usciamo tra i fischi, però sono fischi che mi spronano a far meglio e spero che li abbiano sentiti anche i ragazzi. Lavoreremo per tornare ad avere gli applausi" . Importante - scrive il quotidiano - questo ultimo passaggio: i fischi che possono servire come una sveglia, come un pungolo nell’orgoglio di una squadra che l’anno scorso ha lottato per conquistarsi l’Europa e che alla prima sfida del girone, in casa, non è riuscita a conquistare una vittoria che avrebbe reso il calendario di Conference più agevole. Qualcuno dei giocatori è rimasto deluso per i fischi e il sentimento che ha prevalso nello spogliatoio, dopo il pari, è quello del rammarico. Per quanto costruito e per quanto poco concretizzato. Non è la prima volta, in questo inizio di stagione.