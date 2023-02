Repubblica: “Difesa di Commisso più solida con più autocritica”

"Dicono che la partita con la Juve si prepari da sola, ma non farei troppo affidamento sulle frasi fatte. In campionato non ne gira bene una e il rischio, anche inconscio, di mollare è alto. Il Braga incombe e fa pure un po’ paura, arrivarci con un altro rovescio non farebbe bene a nessuno. Giocarserla su tre fronti è una grande occasione di crescita per il gruppo, anche se è probabile che i frutti si raccoglieranno solo più avanti e sempre a patto di non commettere troppi errori quando ci sarà da mettere mano alla squadra per correggere i difetti.