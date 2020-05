Repubblica cambia prospettiva rispetto a La Nazione per la quale in difesa sarà rivoluzione, secondo il quotidiano infatti, Pezzella con ogni probabilità resterà a Firenze. Qualche tempo fa il Napoli aveva sondato il terreno per capire un po’ la situazione ma poi ha deciso di non approfondire il discorso. Tra l’altro il centrale argentino in viola si trova molto bene e punta a continuare la sua avventura con la maglia della Fiorentina. Per il futuro della difesa viola inoltre la Fiorentina pensa all’idea italiana di Andrea Cistana (CLICCA QUA PER LA SCHEDA DI TUTTITALENTI.COM), il centrale classe 1997 è reduce da una prima stagione in Serie A da protagonista, con la quale si è conquistato anche la chiamata in nazionale maggioe. Trattare con il Brescia di Cellino però non sarà sicuramente facile, visto le cifre altissime che richiede per i suoi tesserati