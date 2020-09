Questa mattina sulle pagine de Il Corriere dello Sport Stadio troviamo un’intervista al Senatore Matteo Renzi sul tema resyling per gli impianti calcistici grazie all’approvazione avvenuta nelle ultime ore in Parlamento del decreto “Semplificazioni”. L’ex premier e sindaco di Firenze si ritiene fiducioso sull’emendamento “Salva-Stadi” presentato nel decreto “Semplificazioni” e ritiene che nel giro di una settimana possa venir ratificato in legge. Renzi ritiene tale decreto una svolta epocale non solo per Firenze ma per tutte le realtà italiane per la ristrutturazione e riqualifica di impianti e infrastrutture che porterebbero di conseguenza finanziamenti, progetti e posti di lavoro da nord a sud. Per Renzi è una svolta epocale e storica che favorisce progetti e investimenti e accorcia sicuramente i termini della burocrazia per quanto riguarda le infrastrutture calcistiche.

Sulle modifiche e la ristrutturazione del Franchi Renzi si dice favorevole e positivo sulla possibilità di rimozione delle attuali curve. Servirà infatti che l’imprenditore come Rocco Commisso presenti il progetto architettonico al Comune interessato e riceva poi l’ok da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Per Matteo Renzi adesso la burocrazia italiana è un pò più fast-fast-fast!