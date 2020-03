Il piano del Milan per Rebic: ecco come il Diavolo può beffare la Fiorentina

Tuttosport si sofferma su Ante Rebic e la sua situazione contrattuale: il croato, di proprietà dell’Eintracht, è in prestito biennale al Milan in cambio di André Silva. In caso di riscatto anticipato, la cifra fissata è alta: 40 milioni, dei quali il 50% sulla plusvalenza andrebbe alla Fiorentina. Eppure il Milan non ha fretta, perché portare l’esterno ad un anno dalla scadenza (2021) risulterebbe più vantaggioso nell’ottica di abbassare il prezzo. E così la Fiorentina, che si è leccata i baffi per molto tempo, rischia di vedersi corrisposta una cifra assai minore del previsto…