Rasmussen, America o Firenze? Annuncio vicino per Veretout e Vitor Hugo

Parentesi dedicata a Jordan Veretout e Vitor Hugo all’interno de La Nazione: Il francese va alla Roma per circa 19 milioni, bonus variabili. C’è il via libera, con il francese che ieri sera ha trattato l’ingaggio con la nuova società. L’annuncio è vicino. Così come quello per il passaggio di Vitor Hugo al Palmeiras (LE CIFRE). Il brasiliano sembrava ad un passo dal Besiktas ma alla fine la società di San Paolo ha effettuato il sorpasso. Infine Rasmussen, che sta per svolgere le visite mediche, dopo di che la Fiorentina deciderà la sua destinazione: in America con i compagni, oppure a Firenze per i primi allenamenti viola dopo l’Europeo U21.