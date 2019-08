Raphinha bloccato, per Politano manca il via libera di Conte. Il punto e le cifre

Oltre alla situazione sempre monitorata di De Paul, si legge su Repubblica in edicola oggi, c’è sempre da tenere caldo il nome di Politano. All’Inter non ci sono grandi spazi ma al momento Conte non ha dato il via libera alla cessione. I viola restano alla finestra, la valutazione è di 25 milioni. È ancora viva anche l’ipotesi Raphinha dello Sporting Lisbona (ma legata all’eventuale non trasferimento di Bruno Fernandes al Real Madrid), il costo dell’operazione si aggira sui 20 più bonus.