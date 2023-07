Ranieri rinnova. Il Corinthians chiede 15 milioni per Murillo

Come riportato da La Repubblica nelle scorse ore la Fiorentina ha salutato il centrale brasiliano Igor, passato al Brighton per una cifra intorno ai 20 milioni. Salutato il centrale brasiliano la Fiorentina adesso deve coprire uno slot al centro della difesa e dopo che nelle scorse ore c'è stato il rinnovo fino al 2026 di Luca Ranieri, l'obiettivo adesso è un centrale forte fisicamente e bravo nell'impostare. Uno dei profili che rispecchia queste qualità è quello del centrale classe 2002, Murillo, di proprietà del Corinthians e con una valutazione di circa 15 milioni. I viola avrebbero fatto una prima offerta che per ora è stata rifiutata dal club paulista.