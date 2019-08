Ranieri e Sottil i “nuovi Chiesa”?

Sembravano essere due ‘giovani pianticelle’ ancora inesperte ed a cui serviva spazio e continuità magari in prestito. Finora però Luca Ranieri e Riccardo Sottil hanno smentito tutti prendendosi la scena in casa viola fin dal ritiro di Moena. Sono loro i protagonisti del focus di questa mattina de Il Corriere dello Sport Stadio sulle proprie pagine. I due, fin qui, si sono messi in mostra per il grande impegno negli allenamenti ma anche nelle prime amichevoli della squadra viola, tanto che il tecnico Vincenzo Montella, con il passare delle settimane, si è ricreduto su entrambi confermandoli in prima squadra. Niente prestiti per Ranieri e Sottil anzi, per il difensore è già arrivato anche il rinnovo di contratto fino al 2023. Altro segnale importante della considerazione della società per il giovane e duttile difensore viola.

Adesso i due potrebbero ripercorrere le orme del loro compagno Federico Chiesa, che nel 2016 da giovane pianticella della Primavera venne lanciato alla prima giornata di campionato contro la Juventus da Paulo Sousa e… da quel momento in poi divenne inamovibile.