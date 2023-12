Ranieri, allora è un vizio. L’ex allenatore: “Perdevo? Lo gettavo in attacco”

Un po’ come quando - lo racconta Paolo Rossi, suo ex tecnico ai tempi del Canaletto - sui calci piazzati il piccolo Luca si proiettava in area di rigore e, sulle palle alte, svettava più in alto di tutti.

Un anno incredibile per Luca Ranieri. A certificarlo sono le cifre fin qui collezionate, che con quella di venerdì ha disputato la sua settima gara da titolare consecutiva nello spazio di nemmeno un mese: venti presenze già in archivio (nella scorsa stagione furono diciannove in tutto!) per un totale di 1.539’ giocati, che ne hanno fatto fin qui il quinto giocatore di movimento più utilizzato in rosa. E poi c’è il capitolo gol, un aspetto non proprio banale (specie se di mestiere fai il difensore centrale) ma che pare diventato la specialità della casa. Un po’ come quando - lo racconta Paolo Rossi, suo ex tecnico ai tempi del Canaletto - sui calci piazzati il piccolo Luca si proiettava in area di rigore e, sulle palle alte, svettava più in alto di tutti. Pure allora era imprendibile: «Ricordo che anche io, quando dovevo vincere una partita a tutti i costi, lo gettavo nella mischia in attacco: noto con piacere che l’abilità nel far gol al momento giusto non l’ha mai persa». Lo riporta il Corriere dello Sport.