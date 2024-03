Ranieri a volte esagera con certi comportamenti, ma in campo non tradisce

Il Corriere Fiorentino si sofferma sull'aspetto tattico di Fiorentina-Roma e su Luca Ranieri. L’idea comunque, anche contro la Roma, era la stessa di sempre: prendere il controllo del match, tenere il pallone cercando, magari, di non esporsi troppo alle ripartenze. Un piano partita molto simile a quello di De Rossi e non a caso l’avvio è stato come un match a scacchi. I giallorossi per esempio son partiti difendendo a tre, con Dybala che galleggiava pericolosamente tra le linee. Era quella per i viola la preoccupazione principale con Ranieri che molto spesso rompeva la linea per andarlo a prendere e Mandragora che scalava al suo posto. Già, Ranieri. Uno che magari a volte esagera con certi atteggiamenti ma che, sul campo, difficilmente tradisce. Anche quando c’è da far male nell’area avversaria. Un gol da centravanti vero quello dell’1-0. Il quinto in stagione, il secondo in campionato.