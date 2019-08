Radja, ora tocca a te: il belga deve scegliere il suo destino e gli scogli non mancano

Nelle scorse ore è tornata prepotentemente di moda la pista Nainggolan (SCHEDA). Il belga, completamente fuori dal progetto tecnico interista, è a caccia di una squadra per la prossima stagione e la Fiorentina ha sondato la possibilità di tesserarlo, trovando dall’Inter una porta aperta importante. Il Corriere Dello Sport, però, rimane cauto sulla fattibilità dell’operazione: in primis l’alto ingaggio del giocatore a 4,5 milioni (più bonus), in secundis la volontà personale del centrocampista. Radja sa che qualunque sia la sua scelta dovrà ridimensionare i suoi orizzonti, a partire proprio dall’ingaggio: solo lui può sbloccare la trattativa. Si è parlato anche di un possibile ritorno a Cagliari (LEGGI QUI), ma Pradè, dal canto suo, sembra essere forte dell’accordo con l’Inter.