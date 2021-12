R. Fogli: “Fiorentina, puoi crescere ancora. Che bravo Italiano”

Il noto tifoso viola Riccardo Fogli dice la sua sulla Fiorentina di Italiano e sugli obiettivi che la squadra può raggiungere

Sulle pagine di Tuttosport questa mattina in edicola troviamo un'intervista a Riccardo Fogli, musicista e cantante oltre che grande tifoso viola. Oltre ai ricordi dei Pooh e del palcoscenico musicale, che ha contraddistinto - e lo fa tuttora - la sua vita, c'è anche spazio per i temi calcistici. Fogli si ritiene soddisfatto della classifica e di come la squadra stia rispondendo in campionato. Obiettivo crescere ancora e puntare a traguardi importanti. Ci sono ancora cambiamenti da apportare, naturalmente: "Giochiamo bene e abbiamo un reparto d'attacco invidiabile, ma certi errori di distrazione non vanno bene" la sua disamina.