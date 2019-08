Qui Sassuolo, Babacar fuori dal progetto: per la società “è diventato un peso”

Non sembra esserci spazio per Babacar nel futuro del Sassuolo. Arrivato in Emilia un anno e mezzo fa dopo quattro consecutivi di Fiorentina, l’ormai 26enne attaccante senegalese è ai margini del progetto. L’ad Carnevali, si legge su Stadio oggi in edicola, è alle prese con la riduzione dei ranghi, a cominciare da Babacar che è diventato un peso dopo l’esclusione dal progetto tecnico (il senegalese gradisce la Spal, molto meno le avventure in altri Paesi come la Turchia).