Qui Milan, 49 milioni di dubbi: i rinforzi non vanno, da De Ketelaere a Origi

Come si legge su La Gazzetta dello Sport, l'argomento del giorno in casa Milan è la delusione rispetto alle aspettative sui giocatori arrivati in estate. Fatta eccezione per Pobega, rientrato alla base dopo i prestiti del passato, a Milanello questa estate sono sbarcati sei nuovi giocatori, costati 49 milioni al netto dei bonus: Vranckx, Origi, Thiaw, Adli, Dest e De Ketelaere. E tutti, tranne forse Thiaw che però ha giocato pochissimo, stanno rendendo molto al di sotto di quello che dovrebbero. Un gol e un assist per l'attaccante ex Liverpool Origi, un assist per il trequartista De Ketelaere costato 32 milioni, tanti infortuni per Dest che proviene dal Barcellona e pochissimi minuti per Yacine Adli, ex Bordeaux per il quale si parla già di prestito a gennaio. Salvo ribaltoni, contro la Fiorentina si presenterà ancora in campo dall'inizio il vecchio Milan.