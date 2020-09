Qui Fiorentina: si attende il ritorno di Rocco per il mercato e progetti. Su Chiesa…

Come riporta anche il quotidiano La Repubblica questa mattina la Fiorentina sta aspettando il ritorno del suo tifoso numero uno Rocco Commisso. Con l’arrivo del proprio presidente, la società viola si vedrà protagonista delle tematiche più sentite: il mercato della squadra, le strutture stadio-centro sportivo…

Dal fronte mercato potrebbero esser chiuse alcune operazioni nonostante nelle ultime ore Pradè abbia portato a Firenze Jack Bonaventura ed il “sindaco” Borja Valero. Una volta a Firenze Commisso dovrà anche esprimersi sulle strutture fin qui mancate e progetti come centro sportivo e stadio nuovo. Sui rinnovi di contratto son due le spine importanti per la Fiorentina: Federico Chiesa e Nikola Milenkovic. Il patron viola avrà un colloquio con il numero 25 della Fiorentina per capire se c’è sempre una possibilità di rinnovo. Se così non fosse, con l’offerta giusta e adeguata, allora Chiesa potrebbe lasciare i colori viola.

Su Milenkovic si registra l’interesse di molti top club europei. Nessuna novità o aggiornamento sul rinnovo di contratto finora. Attenzione agli ultimi giorni di calciomercato.