Qui Cittadella, l’undici titolare mette in crisi i quotidiani. Chi gioca stasera?

Almeno sul modulo non dovrebbero esserci grosse questioni: 4-3-1-2, lo stesso che ha usato il Monza nel turno precedente. Davanti a Paleari, la Gazzetta schiera Mora, Perticone, Carmigliano e Rizzo, La Nazione Ghiringhelli, Adorni, Frare e Benedetti. La linea mediana dovrebbe essere guidata da Iori, che tutti i quotidiani tranne il QS danno titolare come vertice basso del rombo. I posti di mezzala e quello da trequartista se li contendono Proia, Panico (più accreditati), Branca, Vita, D’Urso, Pavan e Bussaglia. In attacco è bagarre tra Luppi, la stella Diaw, Celar e Rosafio.

Gazzetta dello Sport: Paleari; Mora, Perticone, Carmigliano, Rizzo; Bussaglia, Iori, Proia; Panico; Celar, Luppi.

Corriere dello Sport: Paleari; Mora, Adorni, Carmigliano, Rizzo; Proia, Iori, Branca; Panico; Diaw, Luppi.

La Nazione: Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Branca, Pavan, D’Urso; Vita, Diaw, Celar.

Corriere Fiorentino: Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Vita, Iori, Branca; D’Urso; Rosafio, Diaw.