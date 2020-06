Qui Brescia: Balotelli spedito a casa per il mal di pancia, ora nuovi esami

Punto sul caso Mario Balotelli all’interno de La Gazzetta dello Sport. Secondo la ricostruzione della rosea, la guerra tra il giocatore ed il Brescia è in atto per vie legali. Ieri super Mario non si è allenato al centro sportivo di Torbole Casaglia, rimandato a casa con un turno di riposo che la società poteva decidere a prescindere, ma certo non può non essere collegato al malessere fisico del centravanti, già una settimana fa alle prese con una gastroenterite. Era rientrato mercoledì, dopo le polemiche legate all’esatta scadenza del certificato (il martedì alla fine era stato classificato come riposo), riprendendo i suoi allenamenti personalizzati, individuali e distanti dal corpo-squadra.

Orari diversi, entrata diversa, la fotografia della condizione da separato in casa di Mario, che sabato mattina aveva svolto regolare seduta e aveva documentato la sua presenza a Torbole su Instagram. Ma di sera era di nuovo «sick» (come attestato sempre via social). Nelle intenzioni del club ci sarebbe adesso una visita di approfondimento da parte di uno specialista, per definire i contorni di questa ricaduta. Il mal di pancia di Balotelli sarà trattato con la massima attenzione, dopo una settimana in cui lo scontro, iniziato da tempo, è divampato. Mario ha chiesto il reintegro e messo in mora il club per lo stipendio di marzo; il suo agente Mino Raiola ha lamentato la mancanza di tamponi. Il Brescia dal canto suo ha respinto le accuse, assicurando di aver rispettato tutte le norme anti-Covid 19, e dopo aver superato le ispezioni federali procede sulla strada del licenziamento per giusta causa di Balotelli, che ha il contratto in scadenza.