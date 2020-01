Qui Bologna, Mihajlovic perde un rinforzo per lunedì. Il motivo…

Il Bologna non potrà far esordire Nicolas Dominguez contro la Fiorentina. Nonostante infatti la trattativa sia in piedi da quest’estate, Bologna e Velez non sono riusciti a risolvere in anticipo i problemi burocratici. Corsa contro il tempo fallita dunque: i felsinei non sono riusciti a depositare il contratto, e quindi Dominguez non sarà tesserabile prima di lunedì. Il ragazzo non sarà in campo nel giorno dell’Epifania, ma sarà a disposizione del tecnico Sinisa Mihajlovic solo da domenica 12 gennaio a Torino contro i granata. Lo riporta il Resto del Carlino.