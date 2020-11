Qui Benevento: un “tifoso viola” al centro dell’attacco?

Il Corriere dello Sport di oggi fa il punto sul Benevento in vista della gara di domenica contro la Fiorentina. Nonostante gli ultimi risultati negativi, Inzaghi confermerà il 4-3-2-1 ma potrebbe schierare Ionita sulla trequarti al posto di un attaccante di ruolo. Out Caprari per squalifica, giocherà Sau mentre al centro il ballottaggio è tra Lapadula e Moncini. Quest’ultimo, toscano di Pistoia, ha raccontato nelle ultime ore: “Sono sempre stato simpatizzante della Fiorentina, mi piacerebbe esserci”.