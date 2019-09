Qui Atalanta, la probabile formazione di Gasperini

Ruslan Malinovskyi è il jolly che Gasperini vuole giocare contro la Fiorentina. Dall’inizio o a partita in corso, non è dato sapere, ma l’ucraino e Pasalic sono stati gli unici a salvarsi, subentrando nella sconfitta per 4-0 in casa della Dinamo Zagabria, all’esordio in Champions League. La Repubblica fa poi il punto sul modulo: la batosta europea potrebbe indurre il tecnico ad adottare un più coperto 3-5-2, facendo a meno di Freuler e Gomez per infoltire la mediana. Capitolo difesa: Toloi, disastroso in Croazia, dovrebbe lasciar spazio a Palomino, mentre sono confermati Masiello e Djimsiti.

La Gazzetta dello Sport invece panchina Malinovskyi e conferma Gomez, concedendo un turno di riposo ad Hateboer, rilevato dal rientrante Castagne. Ilicic confermato, Muriel da subentrante. Più nostalgico il Corriere dello Sport: dentro sia Ilicic sia Muriel, i due ex viola pronti a far male al proprio passato. Gasperini non scopre mai le sue carte, oggi pomeriggio sapremo che Atalanta sarà.