Questione stadio, oggi Commisso scopre le carte: il punto della situazione

“Attenzione attenzione, la frase va contestualizzata”. Ecco quello che trapela dal Comune in merito all’incontro di ieri e al commento di Rocco Commisso, dubbioso sull’effettiva fattibilità del nuovo stadio (LEGGI). Intanto, oggi alle 16:30 è prevista una conferenza stampa in merito.

Come si legge su La Repubblica: “Un confronto interlocutorio, in cui la Fiorentina chiarisce che intende dotarsi di un impianto da almeno 45 mila posti, con parecchi spazi commerciali e con sky box lungo tutto l’anello. Tutti elementi che spingerebbero a pensare che sul piatto ci sia più la Mercafir del restyling del Franchi”. Poco affrontati gli argomenti restyling e Campi Bisenzio, Mai l’opzione zero, quella di non fare niente. La presenza di un avvocato di fama per seguire la partita stadio come Giulio Napolitano, professore di diritto amministrativo all’Università Roma. Tre e figlio dell’ex presidente della Repubblica Giorgio è un indizio che fa ben sperare riguardo ad un esito positivo. Intanto prende quota l’idea della ristrutturazione, con l’architetto Casamonti che sarebbe stato messo in preallarme, senza abbattere le curve, costruendone due più vicine al campo e spazi commerciali nello spazio fra le vecchie e le nuove. Ma i posti non sarebbero più di 32mila…

Prosegue il quotidiano facendo notare che nel 2017/2018 la Fiorentina ha fatturato circa 7 milioni di euro di ricavi da stadio; con un nuovo impianto sfruttato al massimo dal punto di vista commerciale potrebbe arrivare a moltiplicare per 5 o 6 quell’incasso. Barone ha affermato la necessità di costruire per questioni di fair play finanziario, entrate sicure per uscite che non andrebbero a gravare sul totale (le spese per gli impianti non rientrano nel calcolo del FPF). In caso di restyling, la Fiorentina sarebbe pronta a chiedere di allungare la concessione a 99 anni, alla maniera della Juventus, “di modo da iscrivere a bilancio un diritto quasi equivalente a quello di proprietà. Sfruttandone comunque i vantaggi”.