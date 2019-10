Quel piccolo gruppo che ogni giorno cerca di convincere Montella a cambiare idea

Tra i ventinove giocatori della rosa della Fiorentina c’è un piccolo gruppo che ogni giorno cerca di convincere Vincenzo Montella a smontare, almeno in parte, il modulo che in quattro partite ha portato otto punti. Il circolo ristretto è formato da Riccardo Sottil, Kevin-Prince Boateng, Dusan Vlahovic, Marco Benassi, Rachid Ghezzal e Pedro. La gestione di una rosa abbondante sarà il prossimo passaggio di una stagione che ha appena cominciato a ingranare, ma dovrà svilupparsi grazie al contributo di tutti, anche per evitare stalli e musi lunghi, soprattutto tra gli attaccanti. Lo scrive La Nazione.