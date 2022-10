Quel “mafioso” della discordia: adesso sotto accusa c’è la Fiorentina

Sono davvero tantissimi gli strascichi di Fiorentina-Inter, tra campo e tribuna. E va segnalato anche quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport di oggi nel ricostruire l'alterco avvenuto in tribuna autorità al fischio finale del match di sabato. Stando alla versione dei dirigenti nerazzurri, sarebbero volate offese da parte di Joe Barone e di altri "vip" presenti nei dintorni. E la parola sentita più volte sarebbe stato un "mafiosi". Proprio quel termine più volte citato da Commisso come massima offesa ricevuta in questi anni (il riferimento è ad un singolo articolo della stessa Gazzetta, oggetto di querela in tribunale, che non conteneva comunque quella specifica parola quanto semmai allusioni).