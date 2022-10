Quel Lecce-Fiorentina del 2012: quando Cerci salvò la viola

La Nazione ricorda quel Lecce-Fiorentina del 2012. Il match era un vero e proprio scontro diretto per evitare la retrocessione. Sulla panchina della Fiorentina c'era Guerini e la squadra viola era in netta emergenza. Nonostante ciò, la Fiorentina vinse 1 a 0 grazie a un gol di Cerci, decisivo per la salvezza.