Quattro rinforzi, sei nomi: porte girevoli nel mercato della Fiorentina

La Fiorentina ha le idee chiare: calciatori pronti subito e utili anche in futuro. L’obiettivo è quello di rimediare alla falsa partenza, con la lucidità di guardare oltre. Un difensore, due centrocampisti, un attaccante; quanto alla punta, Cutrone è il nome prescelto, giovane, si alternerebbe con Vlahovic e libererebbe Pedro, che non si è adattato e può tornare in patria. I Wolves per Patrick vogliono più di 15 milioni con obbligo di riscatto, si continua a trattare. In mezzo al campo fioccano i nomi: Duncan, Meité, Praet, senza particolari scossoni fino a questo momento, ma con la certezza che a Pulgar e Castrovilli serva un anfitrione. Dietro sono calde le pista Juan Jesus e Bonifazi: sul secondo pende una valutazione alta, 15 milioni, mentre per il primo il prezzo sarebbe di 7 milioni. E, chiude La Repubblica, Ranieri è in uscita, si è fatto avanti anche l’Empoli…

