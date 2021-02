“Lucas Martínez Quarta, il centrale elegante venuto dal mare“. Questa le definizione dell’argentino data da La Nazione. El chino, come è stato soprannominato in patria, arriva da Mar del Plata. La “ciudad felix“ è una città costiera situata nella provincia di Buenos Aires. Cresciuto a pane e garra è stato scoperto da Jorge Olguin, terzino destro campione mundial 1978 con l’albiceleste. Da bambino si è fatto notare dal club locale fino all’approdo allo storico River Plate di Gallardo. Difensore elegante e centrale difensivo di tempismo, ha portato la squadra Viola ad investire tanti milioni sul suo cartellino. Insieme a Lirola l’unico grande investimento nel reparto arretrato dell’era Commisso. Con tutte le caratteristiche del difensore moderno, sembra destinato con il tempo ad ereditare il percorso di Daniel Passarella e di Gonzalo Rodriguez. Due modelli ed icone per i tifosi della Fiorentina. Nelle ultime prestazioni il suo rendimento è salito convincendo tifosi e Prandelli. Il futuro è tutto dalla sua parte. Su Tuttitalenti.com la scheda completa del difensore argentino.

