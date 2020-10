Quarta si presenta: la difesa del futuro sarà costruita attorno a lui

Il Corriere Fiorentino si concentra su Martinez Quarta, presentatosi ieri nel corso di una conferenza stampa online. Ecco una parte del pezzo. L’articolo integrale nel quotidiano in edicola:

Nella testa della Fiorentina Quarta dovrà restare a lungo. Per raccogliere l’eredità di chi lo ha preceduto e per diventare, a sua volta, colonna portante della squadra che sarà. Del resto, non è un mistero. A giugno è molto probabile che sia Pezzella sia Milenkovic vadano altrove e, quindi, la difesa del futuro sarà ricostruita attorno a lui. Anche per questo, per anticipare di un anno il suo inserimento e prepararlo a un ruolo da leader, Daniele Pradè, ha fatto di tutto (investendo circa 12 milioni di euro) per portarlo subito a Firenze. Convinto, che possa ripercorrere le orme dei suoi illustri predecessori argentini.