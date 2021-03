Sabato saranno di nuovo l’uno contro l’altro. Lucas Martinez Quarta e Adolfo Gaich, dall’Argentina all’Italia. La Nazione ripercorre l’unico incrocio da avversari tra i due, un River Plate-San Lorenzo rocambolesco del dicembre 2019. In quella sfida – ricorda il quotidiano – il River sbagliò due rigori e il gigante di Cordoba segnò un gol da manuale: dopo aver lasciato sul posto Casco e saltato Pinola, anche Martinez Quarta non riuscì a cambiare il destino di quell’azione incredibile che Gaich trasformò in rete con un destro piazzato. I due si erano conosciuti qualche mese prima, ad un raduno della Seleccion, poi le loro strade hanno preso la via dell’Europa: Quarta a Firenze, Gaich al CSKA Mosca. Sabato saranno nuovamente avversari, con il centrale viola che cercherà di arginare il “tanque” e vendicare la sconfitta del Monumental.

