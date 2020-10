Quarta incanta e Firenze lo aspetta. Il difensore in città dopo la Bolivia

Era passato più di un anno da quella partita con il Messico, nel 2019, per Lucas Martinez Quarta. Eppure lui, lì, con Otamendi e Tagliafico, nella Nazionale argentina, sembrava esserci sempre stato. A volte anche troppo sicuro di sé, la personalità certo non gli manca. Migliore in campo assieme a Messi, ha convinto la Fiorentina ad investire 13 milioni di euro tra bonus e parte fissa. Adesso lo aspetta la Bolivia, quindi, in settimana, abbraccerà Firenze per la prima volta. Adatto a tutti i ruoli della difesa e ad impostare il gioco con il suo mancino, è pronto a raccogliere la pesante eredità di Daniel Passarella. Lo scrive La Nazione.

