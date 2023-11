Quarta, conto in sospeso col Bologna: prima il record di gol, poi il rinnovo

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si concentra su Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina che Italiano ha tenuto a riposo in Conference League e che oggi è atteso da titolare contro il Bologna. La nuova vita da libero dell'argentino ha sorpreso tutti, così come la sua permanenza a fronte di voci che lo volevano in partenza verso Siviglia, sponda Betis, in estate. Tre reti in stagione più un palo colpito a Napoli nell'azione del gol di Brekalo, la chiamata di Scaloni in Nazionale è meritata e il prossimo gol segnerà il record personale in una singola stagione con largo anticipo. Con il Bologna c'è un conto in sospeso: la scorsa stagione il Chino aveva segnato, ma poi i rossoblù avevano rimontato e vinto la prima partita del dopo-Mihajlovic proprio grazie a due svarioni della difesa. La sosta successiva alla partita di oggi sarà utile anche per intavolare i primi discorsi sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2025, sul quale si sono registrati dei passi in avanti...