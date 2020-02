Questa volta Rocco Commisso si è sfogato. E ne ha avute per tutti, si legge su Stadio in edicola oggi. Perché quando è troppo è troppo, dal punto di vista del presidente viola quest’ultima settimana è stata decisamente di troppo. Allora Rocco ha deciso di parlare, sparando a zero contro arbitraggi e sistema. Il presidente viola è un po’ che evidentemente si mordeva la lingua, dopo la sconfitta con la Juve non si è più tenuto ed è arrivato a parlare di «porcherie», senza nessun giro di parole. La Fiorentina di Beppe Iachini gioca in contropiede, Commisso è andato all’attacco senza guardarsi mai indietro.