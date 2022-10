Qualcosa dietro si è inceppato, Italiano vuole blindare la difesa viola

Alla ricerca dell’equilibrio perduto. La Fiorentina che non riesce a trovare la quadra, il suo baricentro. Chiusa a riccio, spregiudicata, arrembante, fragile e imprevedibile. Inizia così l’articolo di Repubblica a cura di Matteo Dovellini che si focalizza sulle difficoltà difensive della Fiorentina reduce da ben nove gol subiti nelle ultime tre giornate. A differenza della prima parte della passata stagione dove i viola pensavano a segnare un gol in più degli avversari, infatti, quest’anno Italiano ha dovuto fare i conti con un attacco spuntato ma, almeno all’inizio, la difesa riusciva a essere più compatta ed equilibrata. Risultato: i viola hanno subìto nelle prime otto giornate soltanto sette gol, e in tre occasioni il portiere viola è rimasto imbattuto. Nelle ultime giornate, però, questo trend è stato spaventosamente invertito...

Responsabilità collettive

Non è soltanto colpa dei difensori se nelle ultime tre gare i viola hanno incassato 9 gol, spiega il giornale, trascinando così il reparto arretrato da uno dei migliori a uno dei peggiori del campionato. È demerito della fase difensiva dell’intera squadra. Dunque, anche degli attaccanti che non limitano l’impostazione di gioco avversaria, dei centrocampisti che non fanno filtro, delle ali che non rientrano o non spingono sugli esterni i laterali che fronteggiano. Tutti hanno le loro responsabilità, compreso Italiano che ha inculcato un’identità di gioco che spesso, anche sul 3-3 in pieno recupero contro l’Inter, spinge in maniera naturale i propri giocatori a ricercare un altro gol a costo di lasciare spazi devastanti agli avversari (come accaduto sabato sera).