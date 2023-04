QS: “Un altro maledetto palo. Un punto stretto per la Fiorentina”

"Un altro maledetto palo". Così la Nazione commenta il pareggio tra la Fiorentina e l'Atalanta. Un risultato bugiardo, di una partita ricca di emozioni che però poteva regalare alla Viola qualcosa in più. Fin dall'inizio, la squadra di Italiano crea e mette in difficoltà la squadra di Gasperini. Prima con Cabral, poi con Nico Gonzalez, ma il gol non arriva. Maehele invece, con una percussione fortunata, trova il gol del vantaggio. Nella ripresa non cambia nulla, la solita Fiorentina che attacca ma senza trovare il gol. Alla fine Toloi tocca con la mano e Guida, dopo la revisione al Var, assegna il calcio di rigore. Nico Gonzalez lascia il pallone a Cabral e il brasiliano pareggia. Da quel momento, i Viola non trovano la via del gol con uno Sportiello che salva la squadra numerose volte. Biraghi colpisce un palo clamoroso su punizione. Nel finale, un super Nico Gonzalez recupera e anticipa Boga nel momento decisivo. Soltanto 1 a 1 e il rammarico in casa Fiorentina è tanto.