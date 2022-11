QS: “Italiano risveglia la Fiorentina che batte il terzo colpo”

La Nazione analizza la splendida vittoria della Fiorentina contro la Salernitana . Gli uomini di Italiano trovano la terza vittoria consecutiva in campionato, al quinta tra tutte le competizioni. Tre punti che risollevano la classifica e che fanno gioire società e tifosi.

La partita

Il match si gioca con grande intensità, ma per i primi 45 minuti, la Fiorentina domina per tutto il campo. Bonaventura trova il gol con uno splendido dialogo con Ikonè. Dopodiché, gestisce il resto della prima parte di gara. Discorso diverso nel secondo tempo, dove la Salernitana inserisce Dia e con uno-due con Piatek, firma il pareggio. Da lì in poi, i Viola peccano di lucidità, Kouamè sbaglia tanto e quindi Italiano è costretto a cambiare. Dentro Barak e Jovic, la squadra di risveglia e il serbo regala la vittoria ai suoi. Così, sono tre su tre.