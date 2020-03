Pupo: “Dura senza la Fiorentina, ecco come rimedio. Vorrei rigiocare il finale del 1982…”

Il Corriere Fiorentino ha raccolto le dichiarazioni di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo.

Il cantante spiega che senza la Fiorentina è dura, ma lui come altri artisti hanno trovato il modo di evadere dalla solitudine: le dirette sui social, che nel caso specifico di Pupo sono la domenica alle 15, in onore dell’orario storico della radio. “Se dovessi scegliere una partita in particolare? Cagliari-Fiorentina dell 1982“. Per Pupo fu un pomeriggio da cuori forti, da rivivere, soprattutto per poter provare, stavolta, a vincere lo scudetto. Il buon umore non è fiaccato, ma c’è preoccupazione: “Temo per figli e nipoti, per il mondo che troveranno dopo”. Il futuro è un’incognita per tutti.