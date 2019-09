Pulgar: “Vorrei essere un mix tra Vidal e Busquets. Così ho affinato i rigori”

Nel corso dell’intervista di oggi a La Nazione, Erick Pulgar racconta anche un aneddoto sulla sua specialità nel battere i rigori: “E’ stata ed è una sfida con me stesso. Tutta colpa del mio primo rigore. L’ho calciato in un Torino-Bologna e l’ho sbagliato. Quell’errore mi ha fatto infuriare e da quel momento mi sono detto che sarei diventato imbattibile dagli undici metri. Mi sono allenato e mi alleno tantissimo”. Il cileno poi rivela: “I miei miei miti, i giocatori che mi sono preso come esempio, da sempre sono Vidal e Busquets. Di Vidal invidio proprio il ruolo, la posizione. E’ uno che non ha paletti, lo trovi ovunque. In mezzo alla battaglia, sempre. Di Busquets ammiro la tranquillità e la freddezza”. ANCORA PULGAR: “IO, BADELJ E CASTRO, VI SPIEGO”