Pulgar: “Trasferimento alla Fiorentina? Mi era entrata un’ansia terribile. Badelj e Castrovilli…”

Su La Nazione troviamo un’intervista al centrocampista viola Erick Pulgar. Alcuni passaggi: “Trasferimento alla Fiorentina? Quando ho capito che faceva sul serio, mi è entrata un’ansia terribile, volevo sapere tutto e in fretta. Io con Badelj e con Castrovilli sto benissimo e mi sembra quasi di averli avuti come compagni da sempre. Sono un jolly, faccio il centrocampista centrale, ma posso giocare anche a destra, più esterno. Io cattivo? Sono uno che quando c’è da battersi mi ci tuffo sempre. Se fare questo significa essere ’cattivo’… beh, allora non posso dire di no. E sinceramente mi piace”.