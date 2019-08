Pulgar sulla scia delle indicazioni di Montella. Agente al lavoro, accordo vicino

Anche Il Corriere Fiorentino si concentra sull’imminente arrivo in viola di Erick Pulgar (SCHEDA). In attesa della chiusura del mercato inglese fissata per oggi, Pradè ha deciso di premere sull’acceleratore e dopo l’arrivo di Badelj è pronto un altro tassello per il nuovo centrocampo della prossima stagione. La decisione arriva sulla scia delle prime indicazioni tattiche di Montella. L’esperimento del 4-2-3-1 intravisto a Livorno nell’ultima amichevole ha spinto la squadra di mercato a bussare nuovamente alla porta dei rossoblu, stavolta per il cileno la cui clausola rescissoria da 12 milioni di euro è sembrata un prezzo alla portata.

Pulgar, nei giorni scorsi, aveva già espresso la volontà di cercare nuove avventure dopo quattro stagioni a Bologna. Il procuratore, lo stesso di Vidal, è attualmente impegnato su altri tavoli ma l’accordo con il calciatore è vicino e il Bologna sta già cercando il sostituto. “Garra” sudamericana e precisione sui calci di punizione: Pulgar sembra avere tutte le carte in regola per ritagliarsi un ruolo importante nella squadra che Montella ha in testa, tanto più che un modulo che possa prevedere due mediani davanti alla difesa.