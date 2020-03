Pulgar: “Se vivete con i vostri cari, godeteveli! Io mi annoio, ma almeno posso allenarmi…”

In questi giorni complicati i social sono un ottimo mezzo per passare il tempo, a volte anche in “compagnia”. Lo ha fatto tra i tanti Erick Pulgar, che nella sua diretta Instagram ha raccontato come vive in attesa che le cose tornino alla normalità. «Se mi sto annoiando? Sì, non posso mentire, ma ho un programma di allenamento che posso fare qui sempre nel rispetto delle regole», ha detto. Ha mostrato a tutti lo schermo curvo particolarmente adatto al gaming, la collezione di mini-pupazzi di Star Wars, e svelato che anche la musica sta recitando in questo periodo un ruolo importante, in particolare quella di Nengo Flow, cantante portoricano famoso per il reggaeton.

«Se siete coi vostri cari, il mio consiglio più accorato è quello di godersi ogni istante con loro, perché quando tutto questo sarà solo un ricordo saremo più tempo fuori che in casa. Quanto a me, parlo spesso con la mia famiglia anche per informarmi direttamente della situazione in Cile, perché la televisione, qui, non lo racconta». Le sue parole sono state riportate dall’edizione di oggi di Stadio.