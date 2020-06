Pulgar o Badelj, per Iachini solo un dubbio in mezzo al campo

Con la Fiorentina che riparte (almeno per ora) con il 3-5-2 c’è un solo dubbio per Beppe Iachini in vista della sfida di domani contro il Brescia, nella zona nevralgica del campo. La Nazione apre il ballottaggio tra Erick Pulgar e Milan Badelj. Oggi la rifinitura al Franchi scioglierà le ultime riserve del tecnico viola per la gara contro i lombardi, con al momento il cileno leggermente in vantaggio sul croato.