Pulgar-Lirola, il tempo è galantuomo: entrambi hanno ingranato

Investimenti importanti ma niente etichette, bocciature o pregiudizi. Il tempo è galantuomo e piano piano ha spazzato via le impressioni negative su Pol Lirola ed Erick Pulgar: le buone annate a Sassuolo e Bologna avevano alzato le attese sui due, e dopo qualche prestazione non proprio esaltante l’impressione dei più era stata quella di aver “buttato” quasi 25 milioni. Tanti, ma nel mercato di oggi nemmeno troppi.

Come scrive il Corriere Fiorentino nelle ultime due partite è arrivato il manifesto della trasformazione per entrambi: Lirola ha segnato il gol decisivo con l’Atalanta e con il Napoli ha annullato Insigne e servito un assist al bacio per Castrovilli. Il cileno invece con un tracciante di 40 metri ha tagliato in due la difesa nerazzurra, servito la palla del 2-1 proprio al catalano e al San Paolo ha recuperato 9 palloni; nonostante qualche mugugno, è quinto per numero di passaggi chiave e quarto nei chilometri percorsi in media a partita. Per entrambi ora serve trovare continuità.