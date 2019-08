Pulgar, la 7 come Pizarro. Sarà lui il prossimo rigorista viola?

La numero 7, come il ‘Pek’ Pizarro, per un giocatore che proprio Pizarro ha consigliato a più riprese a Daniele Pradè. Così Erick Pulgar si è presentato. Un ragazzo timido, sottolinea il Corriere Fiorentino, che esprime tutta la sua forza in campo. Da quando è in Italia è diventato un giocatore internazionale, è a Bologna nell’ultimo anno si preso punizioni e rigori, segnando sei gol. Sarà lui il prossimo rigorista viola? Intanto il centrocampo sta prendendo forma: esperienza, grinta e piedi buoni. MA MANCANO ANCORA TRE TITOLARI.