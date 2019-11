Pulgar e Castrovilli, una boccata d’ossigeno per una mediana in apnea

C’è una buona notizia in vista del Lecce: tra il forfeit di capitan Pezzella (report medico) e le incomprensioni generate da Chiesa (CLICCA), i rientri di Pulgar e Castrovilli sono dei veri e propri toccasana per il cuore del centrocampo viola. I due sono stati certamente le note liete di questa nuova Fiorentina, sia per il gioco che sotto la voce dei chilometri percorsi in campo: esattamente ciò che è mancato a Verona. Non solo: Montella può tirare un sospiro di sollievo anche perché riabbraccia il 33% dei gol della sua squadra, 6, divisi equamente fra il cileno e l’italiano. Muscoli, tecnica e grinta per risollevare la squadra. Lo scrive La Nazione.