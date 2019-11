Vi abbiamo raccontato di come il fulcro della Fiorentina attuale di Montella sia il centrocampo e di come contro il Cagliari il tecnico dovrà ripartire dagli interpreti che hanno spesso e volentieri dato fiducia, ma qualcuno dovrà fare particolare attenzione ai cartellini. Infatti, come si legge su La Repubblica, ad entrare in diffida sono proprio Castrovilli e Pulgar (CHIAMATO ANCHE IN NAZIONALE), che ora rischiano la squalifica: dopo la gara con il Parma, dovranno stare attenti a La Penna, arbitro designato per il match della Sardegna Arena per non incappare nel turno di squalifica.

