Pulgar e Badelj, lo sprint finale servirà per decidere il loro futuro

Pulgar e Badelj si giocheranno il futuro nella parte finale del campionato. Il Corriere dello Sport sottolinea la necessità per entrambi di convincere per far parte della Fiorentina del futuro. Castrovilli sarà un punto fermo, Duncan è appena arrivato e Amrabat presto sarà in rosa. Pulgar non ha fatto male, ha mostrato fin qui personalità e capacità di adattarsi. Badelj invece ha lasciato più di un dubbio, solo nella sfida di San Siro contro il Milan ha fatto una prestazione eccellente. Il futuro se lo giocano adesso.