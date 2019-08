Pulgar, cifre e retroscena. Il primo obiettivo era Tonali. Come cambia il centrocampo viola

All’interno dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla di Erick Pulgar (SCHEDA) e di come cambia il centrocampo viola con l’arrivo del cileno. Dopo il ritorno di Badelj ieri la società viola ha piazzato un altro colpo acquistando il mediano classe ’94 dal Bologna. La clausola liberatoria è di poco superiore ai 12 milioni mentre per il nazionale sudamericano è pronto un contratto per 3 anni a un milione e centomila euro più bonus l’anno. La squadra di Montella cambia pelle. Un anno fa la Fiorentina aveva scelto di non avere un regista classico affidandosi a Veretout adattato. Nel prossimo campionato avrà addirittura due play.

Questo cambio di rotta potrebbe anche invogliare il tecnico a ripartire dal 4-2-3-1. Con Pulgar trattativa lampo. Joe Barone e Daniele Pradè ieri hanno fatto un ultimo tentativo per convincere Cellino ad aprire una trattativa per Tonali (SCHEDA). Che era il primo obiettivo. Ma il presidente del Brescia è stato irremovibile. E allora la società viola è andata a colpo sicuro su Pulgar che poteva liberarsi a una cifra già pattuita. I dirigenti hanno dovuto trovare le parole giuste per convincere il nazionale cileno a salutare Bologna e, soprattutto, Mihajlovic, idea che aveva detto di valutare solo per una formazione impegnata in Champions. Ma la Fiorentina è riuscita a convincerlo.