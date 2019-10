La Nazione in edicola oggi fa notare come dopo il fallo di Pulgar che ha portato alla rottura del malleolo di Daniele Dessena, nessuno dei giocatori di Corini abbia protestato, forse perché scossi dalle urla del compagno, forse perché consci della non intenzionalità dell’intervento del cileno. MA BALOTELLI INVOCA IL ROSSO CON IL VAR