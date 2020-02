Pulgar al centro del campo per costruire. La probabile formazione anti-Milan

Sulle pagine de Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina si legge la probabile formazione con cui la Fiorentina potrebbe scendere in campo sabato sera contro il Milan. Con Eric Pulgar in mezzo al campo in cabina di regia supportato da Duncan e Castrovilli. Le corsie laterali saranno ancora terreno di Lirola e Dalbert e davanti Vlahovic rimane in vantaggio per una maglia di titolare rispetto a Cutrone. Presenza indiscussa quella di Federico Chiesa mentre in difesa Igor spinge per complicare le scelte a Iachini nonostante il gran rientro di Martin Caceres.